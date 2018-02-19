У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Росією, де застрягли сотні вантажівок

Оформлення вантажівок в російському пункті пропуску «Нехотєєвка» поступово відновлюється.

Поступово відновлюється оформлення вантажних автомобілів в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Нєхотєєвка», що навпроти українського пункту пропуску «Гоптівка» у Харківській області.

Читайте такожУкраїна подала в арбітраж ООН меморандум про порушення Росією Конвенції з морського права

"Суміжна сторона повідомила про відновлення обладнання для огляду вантажів, що вийшло з ладу напередодні", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ нагадують, що пропуск вантажних автомобілів в російському пункті пропуску не здійснювався з 17 лютого.

В ДПСУ зазначають, що певне накопичення транспортних засобів у напрямку Росії наразі спостерігається в пункті пропуску «Бачівськ», що у Сумській області.

«Зазначимо, що на Сумщині затримка з пропуску вантажівок також відмічалась учора у пункті пропуску «Катеринівка», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого, біля пункту пропуску «Гоптівка» Харківської області накопичилося в черзі близько 100 вантажівок, які Росія не пропускала на свою територію. Від осіб, що подорожують з Росії, стало відомо, що пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів.

У Сумській області на російсько-українському кордоні біля міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» сьогодні, 19 лютого, станом на 14.00 утворилася черга з 45 вантажівок, які не можуть потрапити на територію Росії.