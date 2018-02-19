В Україні створили Днопоглиблювальний флот

Керівником флоту призначений екс-директор Адміністрації річкових портів України.

Керівником нової філії Адміністрації морських портів України (АМПУ) - Днопоглиблювальний флот, який створений як відокремлений підрозділ, призначений Сергій Бомчак, який до цього обіймав посаду директора Адміністрації річкових портів України.

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Як повідомили в прес-службі АМПУ, філіал був створений відповідно до наказу №409 Міністерства інфраструктури України, а 9 лютого 2018 року філіал був зареєстрований в Реєстрі юридичних осіб.

«Основною метою діяльності філії є централізоване навігаційне забезпечення на акваторіях морських портів та внутрішніх водних шляхів, віднесених до категорії судноплавних. Зокрема, йдеться про забезпечення гарантованих габаритів, проведення днопоглиблювальних робіт і забезпечення безпеки судноплавства", - йдеться в повідомленні.

За словами керівника АМПУ Райвіса Вецкаганса, філія буде проводити днопоглиблення в портах і на внутрішніх водних шляхах.

«Створення днопоглиблювальної служби - це одне з пріоритетних завдань, які були поставлені АМПУ на 2018 рік. Цього року днопоглиблення буде проведено у всіх акваторіях портів від Маріуполя до Рені. Загальний обсяг робіт - 11 млн куб. м. На це у фінансовому плані передбачено понад 1,3 млрд грн, що становить третину від загальної суми капітальних інвестицій. Для успішного виконання днопоглиблювальних проектів за новою філією буде закріплений весь необхідний функціонал, а також днопоглиблювальний флот. Крім днопоглиблення в портах, філія проводитиме відповідні роботи і на внутрішніх водних шляхах», - цитує прес-служба керівника АМПУ Райвіса Вецкаганса.

У свою чергу, керівник новоствореної днопоглиблювальної філії АМПУ Сергій Бомчак заявив, що для проведення днопоглиблювальних робіт будуть визначені і відповідні ділянки на судноплавних внутрішніх водних шляхах.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року морські порти України скоротили перевалку вантажів на 8,7% порівняно з 2015 роком – до 131,99 млн тонн.

На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт «Чорноморськ» і порт «Южний», в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія "Ольвія". Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.