Маску дозволили бурити тунель під Вашингтоном для поїздів Hyperloop

Передбачається, що під американською столицею побудують станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop, автором ідеї якої також виступає Маск.

Влада столиці США дозволили заснованої інженером і бізнесменом Ілоном Маском компанії The Boring Company бурити тунель під Вашингтоном, пише The Washington Post.

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Транспортне управління Вашингтона поки видало попередній дозвіл. Деталі проекту буріння тунелю поки не розголошуються. Тим не менш, передбачається, що під американською столицею побудують станцію для високошвидкісних поїздів проекту Hyperloop, автором ідеї якої також виступає Маск.

Раніше бізнесмен заявляв про свої плани зв'язати швидкісними поїздами, які будуть переміщатися по тунелях, міста США Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфія і Балтімор. У жовтні минулого 2017 року Маск опублікував у своєму акаунті в instagram перше фото швидкісного тунелю, який будується під Лос-Анджелесом.