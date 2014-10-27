«Укрзалізниця» до кінця року закупить у вітчизняних підприємств 140 вантажних вагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») має намір до кінця поточного року за свій рахунок придбати 140 вантажних вагонів для залізниць шляхом розміщення замовлень на вітчизняних вагоноремонтних заводах.

«За дорученням генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка вітчизняні підприємства до кінця поточного року побудують за кошти залізниць 140 вантажних вагонів», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Зокрема, замовлення на постачання залізницям 50 піввагонів виконає Дарницький вагоноремонтний завод, а 30 піввагонів і 60 хопер-окатишевозів виготовить вагоноремонтний завод «Укрспецвагон».

«У даний час підприємства вже побудували і експлуатують на залізницях України понад 70 нових вагонів», - підкреслює «Укрзалізниця».

У прес-службі зазначили, що розміщення замовлень на українських підприємствах дозволить не тільки завантажити виробничі потужності, але й заощадити значний обсяг коштів. Наприклад, ринкова вартість одного вантажного піввагона без ПДВ становить 555,6 тис. грн, а виготовлений на власних підприємствах напіввагон коштує 449 тис. грн.

За даними прес-служби, станом на середину жовтня 2014 року на залізницях України перебувало в експлуатації 176 тис. вантажних вагонів. Зокрема, вагонний парк підприємств, підлеглих «Укрзалізниці», становить майже 112 тис. одиниць, в тому числі 50,7 тис. піввагонів, середній відсоток зношення яких становить 89%і 54% вагонного парку, відповідно, експлуатується понад нормативного терміну служби.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" поповнився 775 вантажними вагонами, 713 з яких - на умовах фінансового лізингу. Виробництво вагонів здійснювали вітчизняні підприємства: Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук), «Трансмаш» (м. Дніпропетровськ) і «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг).

У 2013 році «Укрзалізниця» виключила з вантажного парку 9661 вагон, з яких 6158 - піввагони.