Електрокари до 2035 році становитимуть майже чверть автопарку України - експерт

За словами експерта, революційний перехід до електромобілів буде спостерігатися після 2022 року.

Кількість електротранспорту в Україні до 2035 року зросте порівняно з 2017 роком в кілька сотень разів і досягне 1,7 мільйона одиниць, що буде складати 23% від автопарку всієї країни.

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Таку думку під час круглого столу висловив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький.

"Ми можемо спрогнозувати, що в Україні, так само, як і в світі, буде відбуватися перехід від транспорту на двигунах внутрішнього згоряння двигунів на електротязі. Очікується, що в 2035 році в Україні буде 1,7 мільйона електромобілів, що становитиме близько 22-23% автопарку країни", - сказав він, додавши, що станом на кінець 2017 року в Україні налічувалося 4,25 тисячі електромобілів.

За словами Логацького, революційний перехід від транспорту на викопних джерел енергії до електромобілів буде спостерігатися після 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.

За даними асоціації "Укравтопром", продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилися в 2,3 рази – до 2697 одиниць.