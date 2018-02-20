Платні дороги в Україні: міністр повідомив, як просувається процес

За словами Омеляна, підготовка до проведення тендеру на будівництво концесійних доріг Львів - Краковець та Київ - Біла Церква буде розпочато в кінці цього року.

Підготовка до проведення тендеру на будівництво двох концесійних швидкісних автомобільних доріг між Львовом і Краковцем і між Києвом і Білою Церквою буде розпочато наприкінці цього року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу.

«Робота з питань концесійних доріг триває. Я сподіваюся, що наприкінці цього року ми зможемо почати підготовку до тендеру. Швидше за все це будуть дві дороги: Львів - Краковець і Київ - Біла Церква», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак повідомляв, що Державне агентство автомобільних доріг проводить підготовку до запуску будівництва першої концесійної дороги Київ - Біла Церква.

Радник виконувача обов‘язків голови Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Олександр Кава повідомив, що вартість будівництва концесійної дороги Київ - Біла Церква становитиме близько 300 млн дол.

Однак він зазначив, що для будівництва такої дороги необхідно внести зміни до закону про будівництво доріг на основі концесії.

У травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більш як десять років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує запустити в новому форматі цей конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України щодо концесії, а також про державно-приватне партнерство.