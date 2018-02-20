В Україні дешевшає автогаз

Ряд мереж АЗС знизили ціни на автогаз на 1-40 коп. за літр.

Ряд мереж АЗС з 19 на 20 лютого знизили ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільне паливо, на 1-40 коп. за літр. Про це повідомляє галузеве видання Enkorr, посилаючись на дані «Консалтингової групи А-95».

Читайте такожВ Україні набув чинності новий стандарт якості автогазу

За даними компанії, на 1 коп. автогаз подешевшав на заправках під брендами «Авіас» (до 12,89 грн за літр), «Укрнафта» (12,89 грн), на 10 коп. за літр - «Род-Нік» (13,30 грн), «Народна» (12,95 грн), Jazz Oil (12,19 грн).

Також зазначається, що на 15 коп. за літр автогаз подешевшав у мережах Marshal (до 13,15 грн за літр) і «Татнефть-АЗС-Україна» (13,14 грн). Компанія «Азовнафтопродукт» знизила ціну на паливо на 40 коп. за літр - 13,40 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, упродовж лютого спостерігалося зростання роздрібних цін на автогаз. Водночас, за даними «Консалтингової групи А-95», з 12 по 16 лютого оптова вартість скрапленого газу знизилася на 360 грн, до 20 130 грн за тонну.