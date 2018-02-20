«Укрзалізниця» через перехід на літній час призупинила продаж квитків на дати після 25 березня

Продаж квитків на деякі поїзди буде відкрито до кінця цього тижня, на решту - наступного тижня.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на дати після 25 березня через коригування графіка руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

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«Продаж квитків на деякі поїзди буде відкрито до кінця цього тижня, на решту - наступного тижня. Про відкриття продажу буде повідомлено додатково.

«Укрзалізниця» просить вибачити за тимчасові незручності», - говориться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що цього року переведення годинників на літній час відбудеться в ніч із суботи на неділю 25 березня.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.