Омелян розповів, коли почнуться роботи з будівництва об'їзної бетонної дороги навколо Житомира

Минулого року було проведено перший тендер на ”бетонку” навколо міста Житомира.

У квітні цього року почнуться роботи з будівництва об`їзної бетонної дороги навколо міста Житомира, а також за рахунок коштів державного бюджету планується будівництво бетонних доріг у Полтавській і Миколаївській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час брифінгу за результатами зустрічі з генеральним директором з питань мобільності і транспорту Європейської комісії Хенріком Хололеєм у рамках транспортного діалогу Україна-ЄС.

”Минулого року було проведено перший тендер на ”бетонку” об`їзну навколо міста Житомира. Виграла китайська компанія. Орієнтовно з квітня вони приступають до робіт, зараз узгоджуємо всі формальності”, - сказав він.

Читайте такожВ Україні вирішили побудувати першу дорогу з вугільних відходівЗа словами міністра, за рахунок коштів державного бюджету планується будівництво бетонних доріг у Полтавській області, а також у Миколаївській області, яка є одним із аутсайдерів в Україні за якістю доріг.

”Це для нас нова технологія, тому нам необхідно провести велику роботу, щоб зробити це якісно, тому що бетонні дороги переробляти не вдасться: якщо вони будуть укладені з порушенням технологічних процедур, то це буде потім великий головний біль для всіх. Я сподіваюся, що цього року ми почнемо. На окремих ділянках відпрацюємо технологію, зрозуміємо, які компанії є на ринку, і потенційно готові вийти для того, щоб давати якісний продукт, і я сподіваюся, що наступного року зможемо більш масово працювати, особливо в південній частини України, з бетонними дорогами”, - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури повідомило, що в березні ухвалить рішення, за якими стандартами будуватимуться бетонні дороги в Україні - за американськими чи європейськими.

6 липня 2017 року «Укравтодор» і китайська інфраструктурна компанія China Road and Bridge Corporation (CRBC) підписали меморандум про будівництво бетонної дороги Одеса - Миколаїв.