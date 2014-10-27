На ремонт розбомблених доріг на Донбасі необхідно понад 2 млрд гривень

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на главу «Укравтодору» Сергія Підгайного.

Зокрема, за його словами, у Донецькій і Луганській областях зруйновано 31 споруда - мости і шляхопроводи на автомобільних дорогах загального користування, як державного, так і місцевого значення, загальною протяжністю 2802 метри. За попередніми розрахунками "Укравтодору", орієнтовна вартість відновлювальних робіт на цих об'єктах становить понад 616 млн грн.

Крім того, у результаті вибухів і проходження важкої військової гусеничної техніки пошкоджені автомобільні дороги загального користування протяжністю майже 950 км, орієнтовна вартість відновлення яких сягає 1,667 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня ремонт пошкоджених у результаті військових дій на сході України доріг та об'єктів дорожньої інфраструктури оцінювався попередньо в 1,83 млрд грн.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2014 році має намір направити на ремонт доріг 3 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра інфраструктури.

Мінінфраструктури призначило Сергія Підгайного очільником «Укравтодору» 10 червня 2014 року.