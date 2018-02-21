На українських АЗС продовжує дешевшати пальне

Після значного зростання з серпня 2017 року великі мережі АЗС почали знижувати ціни на пальне з другого тижня лютого.

Ціни на бензин і дизельне паливо за 20-21 лютого у великих мережах АЗС під брендами ОККО і WOG впали на 50 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Згідно з повідомленням, на АЗС ОККО бензини і ДП подешевшали до: А-92 - 39,99 грн за літр, А-95 - 31,99 грн за літр, А-95 Преміум - 32,99 грн за літр, ДП - 29, 49 грн за літр, ДП Преміум - 31,49 грн за літр.

На заправках WOG вартість палива зменшилася до: А-92 - 30,95 грн за літр, А-95 - 31,95 грн за літр, А-95 Преміум - 32, 59 грн за літр, ДП - 29,45 грн за літр і ДП Преміум - 31,45 грн за літр.

За його словами, присутність банків з російським державним капіталом на ринку України скорочується, і з часом вони повністю залишать наш ринок як шляхом продажу, так і за допомогою зниження своєї присутності. «Ми бачимо, що російський державний капітал повністю залишить український банківський сектор», - додав він.

Щодо стратегічних українських активів, які перебувають у заставі за кредитами у цих банків, Ваврищук повідомив, що дискусії з цього питання з урядом тривають.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року до лютого 2018 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпаливо до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Великі мережі АЗС почали знижувати ціни лише з другого тижня лютого.