Придніпровська залізниця недоотримала 10 млн гривень за приміські перевезення пільговиків

Придніпровська залізниця (ПдЗ) у січні-вересні поточного року недоотримала 10,05 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Сума, яку Придніпровській залізниці повинні відшкодувати місцеві держадміністрації як замовники перевезень за соціальними тарифами, з початку року складає 31 млн грн, в той час як фактично підприємству компенсовано 21 млн грн, що становить 67,6% нарахувань за надані послуги з перевезення пільговиків.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Придніпровська залізниця перевезла 3,6 млн пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

За даними прес-служби, всього за вказаний період Придніпровська магістраль перевезла 6,4 млн пасажирів платної категорії у приміському сполученні, що на 0,6% більше показника за аналогічний період 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровській залізниці у січні-серпні надійшло 14,2 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Придніпровська залізниця у 2013 році недоотримала 25,56 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільговиків у приміському сполученні.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак із року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі.