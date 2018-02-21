«Укрпошта» надаватиме фінпослуги через банк Ахметова

На початковому етапі до партнерського проекту приєдналися відділення «Укрпошти» у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Харківській, Волинській та Кіровоградській областях.

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта», національний оператор поштового зв'язку, долучила «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) до свого фінансового супермаркету, тепер банківськими послугами можна скористатися через мережу «Укрпошти».

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Про це повідомила прес-служба оператора, з посиланням на домовленість між керівництвом компаній.

«Жителі невеликих міст і сіл у відділеннях «Укрпошти» отримають інформацію про можливості скористатися банківськими послугами банку «ПУМБ», а працівники банку за результатами консультації з клієнтом запросять його за необхідності в зручний для нього час на зустріч у найближче відділення банку», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на початковому етапі до партнерського проекту приєдналися відділення «Укрпошти» у Дніпропетровській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Харківській, Волинській та Кіровоградській областях.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Національний банк України дозволив «Укрпошті» через посередництво банків приймати всі види платежів.

Раніше голова «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що компанія планує вийти на ринок фінансових послуг, щоб надавати їх в населених пунктах, де відсутні відділення банків, але є відділення «Укрпошти». 80% мережі «Укрпошти» знаходиться в селах, де проживає менше 2 тис. осіб. У компанії заявляють, що вихід «Укрпошти» на ринок фінпослуг дасть громадян доступ до простих фінансових послуг (оплата комунальних послуг, грошові перекази, виплата пенсій), а також надасть можливість приєднатися до ринку електронної торгівлі.

Також, на сайті "Укрпошти" зазначено, що Смілянський у 2010-2011 роках керував злиттям і поглинанням банком «ПУМБ» «Донгорбанку», а в 2014 році займався злиттям з банком «Ренесанс Капітал».

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) заснований в 1991 році і входить у двадцятку найбільших банків України за обсягом активів. Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс».

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.