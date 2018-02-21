Інвестгрупа ICU купує українську "дочку" російського залізничного оператора

АМКУ дав дозвіл інвестгрупі придбати понад 50% в статутному капіталі дочірньої компанії групи FESCO "Трансгарант-Україна".

Антимонопольний комітет України надав дозвіл інвестиційної групи ICU через компанію Aina Management Ltd (р. Нікосія, Кіпр) на придбання "Трансгарант-Україна" - дочірнього підприємства російського залізничного оператора ТОВ "Фірма "Трансгарант" з групи FESCO.

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Згідно з повідомленням, АМКУ дозволив Aina Management Ltd придбати понад 50% в статутному капіталі "Трансгарант-Україна".

У документі дозволу йдеться, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Відзначається, що Aina Management Ltd здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з нею відносинами контролю, та входить до складу групи ICU, яка контролюється двома фізичними особами – громадянами України.

Дочірнє підприємство «Трансгарант-Україна» здійснює діяльність з організації залізничних перевезень вантажів і здачі в оренду рухомого складу (залізничних вагонів) та входить до складу групи FESCO.

Також повідомляється, що група FESCO здійснює діяльність переважно на території Російської Федерації в галузі морського, залізничного та автомобільного транспорту і надання портових послуг і контролюється двома фізичними особами - громадянами Російської Федерації; інші суб'єкти господарювання - нерезиденти України, що входять до складу групи FESCO, не здійснюють господарську діяльність на території України.

Довідка УНІАН. Група ICU – незалежна фінансова група, що надає послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи. Заснована у 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням знаходяться активи на суму понад 500 млн доларів. Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU – Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

Згідно з інформацією на сайті компанії «Трансгарант-Україна», підприємство працює на ринку залізничних перевезень з 2003 року, здійснює перевезення вантажів як на мережі залізниць України, так і в країнах СНД і Балтії, надає повний комплекс транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів залізницею. Головний офіс "Трансгарант-Україна" знаходиться в Києві, проте його офіси були відкриті в Донецьку і Дніпрі.

За даними на сайті компанії, середньорічний обсяг перевезених ДП "Трансгарант-Україна" вантажів становить більше 8 млн тонн, і в її оперативному управлінні компанії знаходилося близько 3 тис. одиниць рухомого складу, у тому числі 2,5 тис. вагонів – власний парк, що складається з піввагонів і окатишевозів.

Згідно з даними на сайті групи FESCO, група входить в TOP-10 найбільших російських приватних залізничних операторів, здійснюючи перевезення під брендами «Трансгарант» (100% дочірня компанія FESCO) і «Російська Трійка» (50% спільного підприємства з ВАТ «РЖД»).