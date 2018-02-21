"Відкрите небо" з Європою підпишуть після виходу Британії з ЄС - Омелян

Підписання цього документа дасть можливість українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати в повітряних просторах Євросоюзу та України.

Угода про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписана наступного року після виходу Великобританії з ЄС.Читайте такожПрем'єрка Британії: жодних повторних референдумів, рішення про Brexit остаточне

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook, коментуючи результати засідання високого рівня "Транспортний діалог Україна-ЄС", який проходив 19-20 лютого.

"Розглянули транспортну стратегію до 2030 (домовилися з урядом, що її невідкладно затвердимо), стан підготовки євроінтеграційних законопроектів (є чітка воля парламентарів проголосувати 7 базових законів цього року), розширення європейської транспортної мережі TEN-T і розвиток коридорів, підписання в наступному році Угоди про спільний авіаційний простір, використання нових фінансових інструментів ЄС", - написав міністр.

Як уточнив Омелян в коментарі агентству УНІАН, угода буде підписана після виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, Україна протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіаційний простір, що дозволило б українським та європейським авіакомпаніям вільно працювати в повітряних просторах Євросоюзу та України. Разом з тим, підписання угоди неможливо без врегулювання спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, який актуалізувалося після референдуму про вихід Британії з Євросоюзу. Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання. Питання визначення Гібралтару обговорюється європейської та української сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.