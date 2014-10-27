«Укрзалізниця» безкоштовно перевезла майже 124 тис. дітей пільгових категорій

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), за аналогічний період минулого року залізниці країни перевезли 166 тис. дітей пільгових категорій на суму майже 8 млн грн. Благодійна акція діє з 2000 року і поширюється на загальні та плацкартні вагони нічних поїздів, вагони 2-3 класів регіональних поїздів, регіонального «Експресу» та «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні та на приміські поїзди.

Послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, які мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей загиблих шахтарів, залізничників, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-червні 2014 року перевезли 73,6 тис. дітей пільгових категорій.

«Укрзалізниця» у 2013 році безкоштовно перевезла у всіх видах сполучення 211,8 тис. дітей пільгових категорій.

Рішенням Ради "Укрзалізниці" благодійна акція надання безкоштовного проїзду дітям пільгових категорій продовжена на 2014 рік.

Залізниці України відповідно до законодавства перевозять 25 пільгових категорій громадян.