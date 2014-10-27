"Укрзалізниця" безкоштовно вивезла із зони АТО понад 12,6 тис. осіб

Залізниці України станом на 27 жовтня безкоштовно вивезли 12 654 людини із зони проведення українськими силовиками антитерористичної операції проти російських терористів на сході країни.

Згідно з повідомленням «Укрзалізниці», вона здійснює перевезення людей з Донбасу в інші регіони країни згідно з замовленнями Міжвідомчого координаційного штабу з соціальних питань громадян, переміщених з тимчасово окупованої території.

В цілому, за даними «Укрзалізниці», в січні-вересні 2014 року залізниці країни перевезли за заявками реабілітаційного центру «Госпіталь Майдану» і координаційних штабів 15 тис. поранених учасників масових акцій протесту в Києві проти влади екс-президента України Віктора Януковича і вимушених переселенців із зони АТО на загальну суму 1,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалила рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

Для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері та дитини, зали очікування та в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях.

В Україні станом на 22 жовтня зареєстровано 425 тис. тимчасово переміщених осіб з окупованого Росією Криму та зони АТО на сході країни.

У зв'язку з анексією Криму і загостренням політичної ситуації в східному регіоні країни, були скасовані і обмежені деякі маршрути курсування пасажирських поїздів у напрямку Донецька, Луганська і Криму, у зв'язку з чим пасажирообіг у внутрішньодержавному сполученні впав на 41,1%.