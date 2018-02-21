"Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури зробили інтригуючий анонс

16:38, 21 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото Hyperloop One

Міністерство інфраструктури України в середу опублікувало інтригуючий анонс, який може свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop.

Анонс опублікований на сайті відомства.

"Всього три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йдеться у підписі на сторінці міністерства в Twitter.

Ніякої додаткової інформації не повідомляється.

Відзначимо, Hyperloop - це пневматичний поїзд, який переміщається по надземному трубопроводу. Самі «вагони» - це пасажирські капсули, розташовані всередині труби. У трубі підтримується тиск, що дорівнює одній тисячній від атмосферного, тобто близький до вакууму. Через надзвичайно низьку аеродинамічного опору в трубопроводі капсули зможуть розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину. Для порівняння, це в півтора рази вище швидкості пасажирського літака Boeing-737 з його ~ 800 км / ч. Передбачається, що самі капсули будуть працювати на сонячних батареях.

Як повідомляв УНІАН, Hyperloop One оголосила маршрути, на яких можуть з'явитися перші швидкісні поїзди.

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Теги: #Hyperloop в Україні#швидкісні потяги в Україні