"Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури зробили інтригуючий анонс

"Всього три слова: "Hyperloop в Україні", - таке загадкове повідомлення опублікувало міністерство на сторінці в Twitter.

Міністерство інфраструктури України в середу опублікувало інтригуючий анонс, який може свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop.

Анонс опублікований на сайті відомства.

"Всього три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йдеться у підписі на сторінці міністерства в Twitter.

Ніякої додаткової інформації не повідомляється.

Відзначимо, Hyperloop - це пневматичний поїзд, який переміщається по надземному трубопроводу. Самі «вагони» - це пасажирські капсули, розташовані всередині труби. У трубі підтримується тиск, що дорівнює одній тисячній від атмосферного, тобто близький до вакууму. Через надзвичайно низьку аеродинамічного опору в трубопроводі капсули зможуть розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину. Для порівняння, це в півтора рази вище швидкості пасажирського літака Boeing-737 з його ~ 800 км / ч. Передбачається, що самі капсули будуть працювати на сонячних батареях.

Лише три слова: "Hyperloop в Україні".

А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyanhttps://t.co/2Ag9ySc2I9pic.twitter.com/kEwtivYlHT — Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018

Як повідомляв УНІАН, Hyperloop One оголосила маршрути, на яких можуть з'явитися перші швидкісні поїзди.