Кернес обговорив з ЄБРР на будівництво метро і закупівлю тролейбусів для Харкова
21 лютого Харківський міський голова Геннадій Кернес провів робочу зустріч з директором Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунером. Вони обговорили виконання графіка робіт з інвестиційних проектів за участю ЄБРР на загальну суму близько 160 млн євро, таких як будівництво двох станцій метро і депо, закупівля вагонів, а також нових тролейбусів для міста/
«Сьогодні сесія міськради прийняла низку рішень, що стосуються підготовки майданчиків будівництва метро, наші домовленості виконуються точно за графіком. Також ми очікуємо тендерів із закупівлі нових тролейбусів, сподіваюся, спільними зусиллями ми зробимо так, що вони вийдуть на лінію вже в 2018 році», - сказав Геннадій Кернес під час зустрічі, передає city.kharkov.ua.
За словами Шевки Аджунера, Харків відповідає головним критеріям ЄБРР для інвестиційного співробітництва, забезпечуючи прозорість і чесну конкуренцію у всіх процесах. «Ми впевнені в безпеці таких вкладень, а також в тому, що кошти працюватимуть максимально ефективно і на користь громаді. Офіс банку, відкритий в Харкові, сьогодні в пошуку об'єктів вкладення, як в сфері інфраструктури, так і в науці, малому і середньому бізнесі. Рекомендації Харківської міськради і наша спільна робота можуть значно поліпшити економічне середовище регіону», - зазначив керівник ЄБРР в Україні.
Нагадаємо, 19 грудня минулого року в Харкові було підписано Угоду про підтримку проекту «Продовження метрополітену р. в Харкові» між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Місто отримало 160 млн євро на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену, другу частину кредитних ресурсів - також 160 млн євро - надав Європейський інвестиційний банк. Кредитні кошти виділені на будівництво станцій «Державінська» і «Одеська», електродепо Олексіївської і на закупівлю 85 вагонів рухомого складу.
Нагадаємо, Геннадій Кернес був обраний мером Харкова від партії "Відродження" в 2015 році.