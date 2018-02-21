Кернес обговорив з ЄБРР на будівництво метро і закупівлю тролейбусів для Харкова

Сторони підтвердили, що діючі спільні проекти будівництва метро і закупівлі транспорту йдуть за графіком, а також обговорили можливості нових вкладень в міську інфраструктуру і приватний бізнес Харкова.

21 лютого Харківський міський голова Геннадій Кернес провів робочу зустріч з директором Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевки Аджунером. Вони обговорили виконання графіка робіт з інвестиційних проектів за участю ЄБРР на загальну суму близько 160 млн євро, таких як будівництво двох станцій метро і депо, закупівля вагонів, а також нових тролейбусів для міста/

«Сьогодні сесія міськради прийняла низку рішень, що стосуються підготовки майданчиків будівництва метро, ​​наші домовленості виконуються точно за графіком. Також ми очікуємо тендерів із закупівлі нових тролейбусів, сподіваюся, спільними зусиллями ми зробимо так, що вони вийдуть на лінію вже в 2018 році», - сказав Геннадій Кернес під час зустрічі, передає city.kharkov.ua.

За словами Шевки Аджунера, Харків відповідає головним критеріям ЄБРР для інвестиційного співробітництва, забезпечуючи прозорість і чесну конкуренцію у всіх процесах. «Ми впевнені в безпеці таких вкладень, а також в тому, що кошти працюватимуть максимально ефективно і на користь громаді. Офіс банку, відкритий в Харкові, сьогодні в пошуку об'єктів вкладення, як в сфері інфраструктури, так і в науці, малому і середньому бізнесі. Рекомендації Харківської міськради і наша спільна робота можуть значно поліпшити економічне середовище регіону», - зазначив керівник ЄБРР в Україні.

Нагадаємо, 19 грудня минулого року в Харкові було підписано Угоду про підтримку проекту «Продовження метрополітену р. в Харкові» між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Місто отримало 160 млн євро на продовження будівництва Олексіївської лінії метрополітену, другу частину кредитних ресурсів - також 160 млн євро - надав Європейський інвестиційний банк. Кредитні кошти виділені на будівництво станцій «Державінська» і «Одеська», електродепо Олексіївської і на закупівлю 85 вагонів рухомого складу.

Нагадаємо, Геннадій Кернес був обраний мером Харкова від партії "Відродження" в 2015 році.