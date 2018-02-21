Інтрига з "Hyperloop в Україні": що відомо про надшвидкісні вакуумні потяги Ілона Маска (фото, відео)

Передбачається, що потяги Hyperloop зможуть розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину. Це в півтора рази вище за швидкість пасажирського літака Boeing-737 з його ~800 км/г.

Завдяки американському вченому і винахідникові Ілону Маску надшвидкісні вакуумні поїзди Hyperloop останнім часом наробили багато шуму. Інтернет рясніє новинами про те, де і коли незабаром можуть з'явитися потяги майбутнього, швидкість яких майже вдвічі перевищує швидкість літака. А сьогодні інтригуючий анонс зробило Міністерство інфраструктури, опублікувавши повідомлення про те, що запустити надшвидкісну транспортну мережу можуть і в Україні. УНІАН розповість вам, що ж таке Hyperloop і як він працює.

Hyperloop — це пневматичний потяг, який переміщається по надземним трубопроводу. Самі «вагони» - це пасажирські капсули, розташовані всередині труби. Система Hyperloop поміщає капсули в транспортний тунель з відкачаним звідти повітрям і прагне розігнати їх до дуже високої швидкості, щоб скоротити час у дорозі для пасажирів і вантажів.

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Передбачається, що через надзвичайно низький аеродинамічний опір в трубопроводі капсули зможуть розвивати швидкість до 1200 кілометрів на годину. Це в півтора рази вище швидкості пасажирського літака Boeing-737 з його ~800 км/год. Передбачається, що самі капсули працюватимуть на сонячних батареях.

Ідею розроблюваної нової транспортної системи Hyperloop першим запропонував ще в 2013 році глава компанії Tesla Ілон Маск.

У вересні цього року в околицях Лос-Анджелеса на спеціальному полігоні відбулися перші випробування дослідних поїздів. Найшвидшим виявився потяг, побудований групою студентів з Німеччини. На випробуваннях експериментальної швидкісної транспортної системи Hyperloop вдалося розвинути швидкість до 355 км/г.

У середині жовтня Маск отримав перше офіційне дозвіл на будівництво повноцінної траси Hyperloop. Ділянка протяжністю 10,3 милі (приблизно 16,58 км) повинен зв'язати околицю Балтімора з територією Ганновер (штат Меріленд, США). Очікується, що дорога стане надалі частиною маршруту Вашингтон — Нью-Йорк з зупинками в Балтіморі і Філадельфії. Траса буде будуватися в підземному виконанні

Найбільшу активність у втіленні проекту в життя виявляють компанії HTT, Virgin Hyperloop One і компанія SpaceX Ілона Маска. Жоден з цих проектів поки ще не реалізований.