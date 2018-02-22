До України на фінальні переговори прибуло керівництво лоукостера Ryanair – ЗМІ

Це вже другий приліт літака Ryanair до Києва. У березні 2017-го повітряне судно приземлялося в "Жулянах".

В Україні приземлився літак Boeing 737-800 ірландської авіакомпанії Ryanair. Це сталося в міжнародному аеропорту "Бориспіль" увечері 21 лютого.

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Як передає ТСН з посиланням на власні джерела, на борту літака – представники керівництва авіакомпанії. Загалом – до п'яти осіб разом з екіпажем. «Це не комерційний рейс. Вони прилетіли на завтрашню зустріч із міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. У Києві відбудуться фінальні переговори щодо початку роботи лоукостера в Україні. Зокрема, йдеться про початок польотів до аеропортів "Бориспіль" та "Львів"», – повідомляє телеканал.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що польоти до Львова вже узгодили. А ось із "Борисполем" є питання. Керівництво аеропорту та міністерство узгодило з компанією ключові показники, але щоб Ryanair зайшов до України, Кабмін має узгодити фінансовий план аеропорту, який був поданий на розгляд уряду в грудні минулого року.

Це вже другий приліт літака Ryanair до Києва. У березні 2017-го повітряне судно приземлялося в "Жулянах" – коли сторони оголошували про початок польотів до України. Проте через чимало неузгодженостей Ryanair відмовився від ідеї, а потім його таки вмовили.