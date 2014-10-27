"Укравтодор" відзвітував, скільки ям залатав на дорогах

Державному агентству автомобільних доріг України («Укравтодор») залишилося усунути близько 36% виявленого обсягу ямковості на українських автошляхах, що становить приблизно 1,6 млн кв. м ям, повідомила прес-служба відомства з посиланням на главу «Укравтодору» Сергія Підгайного.

У прес-службі зазначили, що цей показник є орієнтовним - остаточний обсяг ямковості буде встановлено за результатами осіннього комісійного огляду, який триватиме до кінця жовтня.

За словами Підгайного, усього "Укравтодор" виявив понад 4,2 млн кв. м ям на 49 тис. км доріг України загального користування, з яких 2 млн кв. м ям було виявлено на 23 тис. км доріг державного значення.

У повідомленні сказано, що шляхові підприємства та організації ліквідували близько 2,65 млн кв. м ям на 15 тис. км доріг, що становить 64% загального обсягу ямковості.

Щоденні обсяги робіт з ліквідації ямковості становлять не більше 7-9 тис. кв. м ям. На цих роботах задіяно в середньому до 80 бригад, до роботи яких залучено 4 асфальтобетонних заводи, 4 машини пневмоструменевого методу, 16 навісних фрез. Водночас відсутність необхідної кількості матеріальних ресурсів не дає змоги задіяти існуючі потужності в достатній кількості, зазначається в повідомленні.

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За словами Підгайного, обмеження і неритмічне фінансування дорожньої галузі негативно позначається на темпах ремонтних робіт, а також змушує шляхові організації за відсутності достатніх обсягів матеріалів для приготування асфальтобетонних сумішей частково застосовувати при ліквідації ям матеріали без в'яжучих компонентів.

Крім того, за даними "Укравтодору", на 1 740 км автомобільних доріг покриття відсутнє повністю, тому ремонт цих доріг можна виконати тільки комплексно. Найскладніша ситуація зі станом доріг у західних регіонах, Миколаївській, Одеській і Харківській областях.

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Як повідомляв УНІАН, Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у 2014 році має намір спрямувати на ремонт доріг 3 млрд грн.