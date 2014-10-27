«Укрзалізниця» вже підготувала до зими 2,7 тис. пасажирських вагонів та 976 км колії

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського і колійного господарств до роботи в зимовий період вже підготувала 976 км залізничних колій, а також 2,7 тис. вагонів з 2976 запланованих.

У прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на департамент пасажирських перевезень дальнього сполучення відомства повідомили, що на сьогоднішній день вартість деповського ремонту вагона складає орієнтовно 85 тис. грн, тоді як вартість капітального ремонту коливається від 200 до 700 тис. грн.

«На косметичний ремонт одного вагона, його техобслуговування та підготовку до зимового періоду витрачається від 5 до 9 тис. грн. Під час підготовки пасажирських вагонів до зими залізничники перевіряють всі системи їх життєзабезпечення, діагностують, ремонтують і готують опалювальну систему», - відзначає «Укрзалізниця».

За даними прес-служби, всього парк пасажирських вагонів залізниць України налічує 5329 вагонів, у тому числі 79 вагонів класу РІЦ (міжнародного стандарту для курсування в міжнародному сполученні), 245 - вагонів СВ, 1911 купейних, 2766 плацкартних вагонів, а також 206 вагонів, що використовуються у складі денних швидкісних поїздів, 81 вагон-ресторан, 41 багажний і поштово-багажний вагони.

Крім того, залізничники підготували до зими вокзали та вокзальні комплекси в усіх регіонах країни, зокрема, утеплили фасади будівель, встановили металопластикові вікна, оновили екстер'єр станційних будівель.

Для очищення вокзалів і станцій від снігу залізничники підготували 222 одиниці снігоприбиральної та снігоочисної техніки, впорядкували протипожежні системи, провели ремонт і профілактичні огляди систем вентиляції і кондиціонування, а також ремонт котельних установок, теплових і електричних мереж, паропроводів, систем водопостачання та каналізації.

Також працівники залізничної галузі відремонтували майже всі стрілочні переводи, зокрема, 14 020 переводів, обладнаних пневмообдуванням, що становить 99,6% до планового завдання та 2365 стрілочних переводів з електрообігрівом.

«В даний час триває підготовка до осінньо-зимового періоду виробничих будівель і споруд: закінчується ремонт та утеплення дверей та вікон, ремонт покрівлі, ремонт і налагодження систем вентиляції та опалення приміщень», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» має намір до 1 листопада завершити підготовку пасажирських вагонів, залізничного полотна та колійної техніки до роботи в зимовий період.

Довідка УНІАН. На залізницях України функціонують 125 вокзалів, в тому числі 19 позакласних вокзалів, 12 вокзалів першого класу, 36 - другого класу, 58 - третього класу.