"Це не запуск Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури уточнили вчорашній анонс

У Мінінфраструктури зробили нову заяву про Hyperloop. Нібито йдеться не про запуск в Україні.

В Омеляна пояснили вчорашній анонс, який натякає на запуск транспортної системи винахідника й бізнесмена Ілона Маска Hyperloop в Україні.

Про повідомила прес-секретар міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, передає "Обозреватель".

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"Це не запуск Hyperloop в Україні. Це буде захід, про який я поки не можу розповідати в деталях. Я не можу розкривати інформацію", - сказала прес-секретар міністра інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 21 лютого опублікувало інтригуючий анонс, який міг свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йшлося в повідомленні міністерства в Twitter.