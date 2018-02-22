"Це не запуск Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури уточнили вчорашній анонс
В Омеляна пояснили вчорашній анонс, який натякає на запуск транспортної системи винахідника й бізнесмена Ілона Маска Hyperloop в Україні.
Про повідомила прес-секретар міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, передає "Обозреватель".
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"Це не запуск Hyperloop в Україні. Це буде захід, про який я поки не можу розповідати в деталях. Я не можу розкривати інформацію", - сказала прес-секретар міністра інфраструктури.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 21 лютого опублікувало інтригуючий анонс, який міг свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop.
"Лише три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йшлося в повідомленні міністерства в Twitter.
Лише три слова: "Hyperloop в Україні".— Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018
А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyanhttps://t.co/2Ag9ySc2I9pic.twitter.com/kEwtivYlHT