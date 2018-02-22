"Київстар" розповів, де 4G-зв'язок з'явиться в першу чергу

Перші базові станції 4G-зв'язку Київстар встановить в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

Найбільший український мобільний оператор запустить нову мережу в декількох великих містах, а також на півдні і заході країни, повідомляє Новое время.

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Перші базові станції четвертого покоління "Київстар" встановить в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Ужгороді, Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові. Про це сьогодні повідомила компанія на своїй прес-конференції.

Крім названих регіонів, новий стандарт мобільного зв'язку буде доступний жителям Івано-Франківська, а також на прикордонних переходах у Закарпатській, Львівській і Волинській областях. Президент "Київстару" раніше заявляв, що 4G оператор буде розвивати в курортних регіонах. Сьогодні компанія оголосила про плани по запуску нової мережі на півдні Запорізької області, а також у ряді населених пунктів поблизу Одеси. Запуски орієнтовно відбудуться в квітні-травні цього року.

На першому 4G-тендері, який відбувся 31 січня 2018 року, Київстар придбав радіочастоти 2600 МГц. Компанія купила більше всіх лотів - три (2530-2535/2650-2655 МГц, 2525-2530/2645-2650 МГц і 2520-2525/2640-2645 МГц) за 916,3 млн грн.