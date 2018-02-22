"Укрзалізниця" призначила 13 додаткових потягів до 8 березня (список)

Продаж квитків на ці потяги відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці".

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня, призначила 13 додаткових поїздів, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, в період з 6 по 12 березня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

Поїзд № 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках. Відправлення з Одеси о 10:27 і прибуття в Київ о 20:37. З Києва поїзд відправлятиметься о 07:48 і прибувати до Одеси у 17:58.

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Поїзд № 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня. Відправлення з Одеси о 16:54 і прибуття до Львова о 5:06. У зворотному напрямку зі Львова - о 15:00, прибуття до Одеси о 04:45.

Поїзд № 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів курсуватиме 7 та 10 березня з Києва на Західну Україну, а 8 та 11 березня - у зворотному напрямку. Відправлення з Києва о 15:20, прибуття до Києва о 7:07. Відправлення з Рахова в 17:44, прибуття до Києва о 09:15.

Поїзд № 177 Київ - Хмельницький здійснить рейси 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 6:06, прибуття у Хмельницький о 13:02. З Хмельницького поїзд вирушить о 14:04 і прибуде в столицю о 20:43.

Поїзд № 152/151 Київ - Херсон виконає рейси 8 березня. Він відправиться з Києва о 08:15, прибуде до Херсона у 18:30. З Херсона поїзд вирушить у 09:33, прибуде в Київ 19:33.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня. З Києва відправлення о 08:03 і прибуття до Львова о 18:01. Зі Львова поїзд вирушить о 12:06 і прибуде до Києва о 21:36.

Поїзд № 179 Дніпро - Київ - рейси 8 та 11 березня. З Києва поїзд відправиться в 08:50 і прибуде в Дніпро у 17:59. У зворотному напрямку відправлення в 11:55, прибуття о 22:21.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсувати 7 і 11 березня. Відправлення з Києва о 07:37 і прибуття в Ковель у 16:53. У зворотному напрямку відправлення у 10:50, прибуття о 19:53.

Поїзд № 276/275 Львів - Дніпро курсуватиме 6, 9 і 11 березня. Відправлення зі Львова о 12:35, прибуття в Дніпро 5:16. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра в 16:30, прибуття до Львова о 11:23.

Поїзд № 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсувати 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня. Відправлення з Києва о 15:29, прибуття у Чернівці о 08:15. З Чернівців поїзд вирушить о 18:10 та прибуде в столицю о 10:28.

Поїзд № 202/201 Жмеринка - Київ відправиться 7 березня з Жмеринки до 10:33 і прибуде до Києва о 14:48. І 12 березня поїзд відправиться з Києва о 15:29 прибуде в Жмеринку в 19:25.

Поїзд № 292/291 Хмельницький - Київ відправиться 7 березня з Хмельницького у 09:10 і прибуде до Києва о 15:32. 12 березня поїзд відправиться з Києва о 16:13, прибуде в Хмельницький о 22:40.

Також на додаткові рейси вирушать наступні швидкісні потяги:

- № 787/788 Харків - Костянтинівка - 7 і 8 березня відправлення з Харкова о 19:03 і прибуття до Костянтинівки в 23:30. У зворотному напрямку відправлення о 05:00 і прибуття до 9:50.

- № 747 Київ - Тернопіль вирушить з Києва 5 і 24 березня в 17:24 прибуде в Тернопіль о 23:25. У зворотному напрямку 6 і 25 березня відправлення з Тернополя о 4:04 і прибуватиме в Київ о 10:01.

- № 720/719 Київ - Харків відправиться з Києва 13 березня в 18:33 та прибуде до Харкова о 23:34. У зворотному напрямку з Харкова поїзд вирушить 14 березня в 5:48 і прибуде до Києва о 11:07.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" ввела нову послугу - пошук квитків із пересадкою.