УЗ обіцяє запустити електронну чергу на квитки, які можуть з’явитися в продажу

Якщо квитка на потрібний напрям немає, пасажир зможе заповнити відповідну заявку, і як тільки квиток з’явиться в продажу — пасажир отримає пріоритетну можливість його викупити.

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» у 2018 році планує запустити так званий «лист очікування» під час продажу квитків на потяг.

Читайте також"Укрзалізниця" призначила 13 додаткових потягів до 8 березня (список)

Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Якщо квитка на потрібний напрям немає, пасажир зможе заповнити відповідну заявку, і як тільки квиток з’явиться в продажу — пасажир отримає пріоритетну можливість його викупити.

За словами Кравцова, завжди є певна кількість резервних квитків.

«Це державна, військова бронь. Ще частина повертає вже куплені квитки – таких до 10%. Найправильніший спосіб продати такі квитки – через waiting list. Коли людина реєструється, робить запит на напрям і коли квитки з’являються – має право їх викупити», — сказав в.о. керівника «Укрзалізниці».

Кравцов пояснив, що така система працює подібно до Telegram-ботів, які шукають вільні квитки. І зараз ведеться робота, щоб реалізувати цей проект на сайті УЗ.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого компанія завила про плани до кінця 2018 року підвищити вартість пасажирських перевезень у два етапи - в цілому на 20-24%. Такий крок пояснюється збитковістю пасажирських перевезень.

«Укрзалізниця» розраховує додатково отримати 700 млн грн від підвищення цін на пасажирські перевезення.