Польща хоче відкрити ще один залізничний маршрут в Україну

Польща хоче скерувати 40 мільйонів злотих на реконструкцію залізничної колії Перемишль-Мальховіце.

Міністерство інфраструктури Польщі планує направити 40 мільйонів злотих (близько 320 мільйонів гривень) на реконструкцію залізничної колії Перемишль-Мальховіце. Також відомство підтримує відкриття нового прикордонного комбінованого - авто і ж/д переходу Мальховіце-Нижанковичі на кордоні з Україною. Таку заяву міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик зробив після поїздки на дрезині від Перемишля до прикордонної станції Мальховіце.

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Про це повідомляє ЦТС.

"Ми відвідали лінію № 102 (Перемишль-Мальховіце), про яку багато говорять в Перемишлі. Ця лінія надзвичайно цікава. До мене звернувся пан Кухчиньски (голова Сейму Польщі. - ЦТС) з проханням проаналізувати, чи можна її відновити. (...). Сподіваюся, що це можна зробити не тільки до Мальховіце, Нижанковичів, але також до Кросьценко і Загужа, в цілому, по цій лінії. Я переконаний, що в цьому є сенс", - цитує слова міністра Адамчика видання Rynek Kolejowy. Точних термінів для виділення коштів та початку робіт чиновник не назвав.

До 1994 року по ділянці Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Кросьценко курсував поїзд Варшава-Загужу. Він проїжджав по території України без зупинок. Раніше на українському відрізку шляху існувала європейська колія (1435 мм). Після 1994 року ділянка Нижанковичі-Хирів-Кросьценко піддався ремонту, в результаті чого євроколія між Нижанковичами і Хирівом була перешита на стандарт 1520 мм. Комбінована колія між Хыривом і Кросьценко збереглася. Для Польщі відновлення маршруту Перемишль-Хирів-Загужу має практичне значення, оскільки транзит через територію України скоротить шлях з Перемишля в Загужу.

Наприкінці 2016 року активісти польської групи "Лінія 102", яка виступає за відновлення руху поїздів на ділянці Перемишль-Нижанковичі-Хирів-Кросьценко, вперше за 22 годаприехали з Перемишля в Україну. Волонтери приїхали з Польщі на дрезині. Згодом активісти ще кілька разів приїжджали до Нижанковичі на дрезині.