У Дніпрі побудують тестовий майданчик Hyperloop

В цьому році має бути завершена експертна оцінка проекту Академією наук України.

Україна в наступному році може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

«Ми створюємо центр транспортних інновацій «Хайп Юей». В його рамках ми хочемо дати наукове обгрунтування, розробити технологію, яка застосовуватиметься в Україні, і створити тестовий майданчик у місті Дніпро для розвитку цього нового виду транспорту в нашій країні», - сказав міністр.

Читайте також"Це не запуск Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури уточнили вчорашній анонсВін зазначив, що реалізація цього проекту розділена на три етапи: в цьому році має бути завершена експертна оцінка проекту Академією наук; на другому, орієнтовно в наступному році, планується почати будівництво тестового майданчика в Дніпрі за кошти інвесторів, яке триватиме до двох років. На третьому етапі - промислове будівництво.

За словами Омеляна, проект буде реалізований за участю Академії наук, ракетобудівного підприємства "Южмаш", держконцерну "Укроборонпром", компанії «Інтерпайп», Каховського заводу електрозварювального устаткування та інших.

Крім того, як повідомив міністр, у будівництві українського майданчика активну участь візьме компанія, яка займається будівництвом Hyperloop у Мексиці.

Довідка УНІАН. Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури України 21 лютого опублікувало інтригуючий анонс, який міг свідчити про можливий запуск в Україні швидкісних поїздів Hyperloop.

"Лише три слова: "Hyperloop в Україні". А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розповість Міністр інфраструктури України Володимир Омелян", - йшлося в повідомленні міністерства в Twitter.