Гучний "запуск" Hyperloop в Україні: адреса компанії Hype.ua вже зайнята - там продають куртки, шапки і футболки

У четвер, 22 лютого, пролунала гучна заява Омеляна про будівництво тестового майданчика Hyperloop у Дніпрі.

Будівництво тестового майданчика для надшвидкої Hyperloop почнеться у Дніпрі. Міністр інфраструктури Омелян повідомив, що компанія буде називатися Hype.ua.

Читайте такожІнтрига з "Hyperloop в Україні": що відомо про надшвидкісні вакуумні потяги Ілона Маска (фото, відео)Та, як з'ясувалося, адреса hype.ua вже зайнята. Якщо зайти на зазначений вище сайт, то можна побачити, що на ньому продають одяг та аксесуари відомих брендів, серед яких, наприклад, Supreme та Tommy Hildfiger.

Як повідомив глава Мініфраструктури, у Дніпрі почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. "Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології", - заявив він. Омелян повідомив, що компанія буде називатися Hype.ua.