Ціни на заправках продовжують падати

Ряд мереж АЗС знизили ціни на бензин і дизпальне на 10-55 коп. за літр.

Ряд національних і регіональних мереж АЗС з 21 на 22 лютого знизили ціни на бензин і дизпаливо на 10-55 коп. за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Читайте такожГройсман: надприбутків на ринку пального бути не повинно – "каратимемо нещадно" за зловживання

За даними компанії, в мережі АЗС Shell паливо подешевшало на 35 коп. за літр. На сьогодні бензин марки А-92 коштує 30,94 грн за літр, А-95 - 31,94 грн, А-95 «Преміум» - 34,14 грн і дизпаливо - 29,44 грн.

Згідно з повідомленням, на заправках SOCAR бензини і дизпаливо подешевшали на 10 коп. за літр - до 30,99 грн (бензин А-92), 31,99 грн (А-95), 32,99 грн (А-95 «Преміум») і 29,49 грн (дизпаливо).

У мережі AMIC ціна знизилася на 30 коп. за літр до: А-92 - 29,69 грн за літр, А-95 - 30,69 грн, А-95 «Преміум» - 31,69 грн, дизпаливо - 28,19 грн.

Також наголошується, що ціни знизилися в компаніях, заправки яких працюють під брендами Marshal, «Народна», «РУР Груп», ZOG, Mango, Ultra і Gas Point та ін.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року до лютого 2018 року ціни на нафтопродукти зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 грн за літр, а дизпаливо - до 28-29 грн за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.

Великі мережі АЗС почали знижувати ціни лише з другого тижня лютого. Так, з 20 на 21 лютого ціни впали на 20-60 коп. за літр.