Мер Дніпра про запуск Hyperloop: не питайте, сам у шоці

Поки українці бурхливо обговорюють новини про можливе будівництво тестового майданчика для Hyperloop у Дніпрі, мер міста Філатов про це нічого не знає.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що новини про можливе будівництво тестового майданчика для Hyperloop у місті стали для нього несподіванкою. Про це він написав у себе в Facebook.

"Не запитуйте подробиці. Я сам поки в шоці", - таким лаконічним коментарем він супроводив посилання на сенсаційну новину. Менш ніж за годину його пост отримав 600 лайків, а в коментарях інші користувачі як виражають схвалення, так і висміюють новину.

Як повідомляв УНІАН, Україна в наступному році може почати будівництво тестового майданчику в місті Дніпро для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

Читайте також"Це не запуск Hyperloop в Україні": у Мінінфраструктури уточнили вчорашній анонсВін зазначив, що реалізація даного проекту розділена на три етапи: у цьому році повинна бути завершена експертна оцінка проекту Академією наук; на другому, орієнтовно в наступному році, планується розпочати будівництво тестового майданчика у Дніпрі за кошти інвесторів, яке триватиме до двох років. На третьому етапі – промислове будівництво.

За словами Омеляна, проект буде реалізований за участю Академії наук, ракетобудівного підприємства "Південмаш", держконцерну "Укроборонпром", компанії «Інтерпайп», Каховського заводу електрозварювального устаткування та інших.

Крім того, як повідомив міністр, в будівництві української майданчики активну участь візьме компанія, яка займається будівництвом Hyperloop у Мексиці.

Довідка УНІАН. Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.