Ryanair в Україні: Омелян уточнив терміни початку польотів лоукостера

За словами міністра, ірландська авіакомпанія розпочне польоти з України в кінці жовтня - початку листопада.

Один з найбільших європейських лоукостерів - ірландська авіакомпанія Ryanair розпочне польоти з українських аеропортів наприкінці жовтня - на початку листопада цього року, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

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"До підписання угоди я нічого не можу коментувати. Можу сказати, що компанія розпочне свої польоти наприкінці жовтня - на початку листопада 2018 року", - додав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого міністр інфраструктури України заявив, що авіакомпанія Ryanair розпочне польоти з українських аеропортів "Бориспіль" і "Львів" восени цього року. Він також зазначив, що офіційна презентація з відкритя маршрутів Ryanair буде в цьому або наступному місяці. Слова міністра підтвердив начальник юридичного департаменту з питань регулювання та законодавства Ryanair Юліуш Коморек, зазначивши, що на даний момент узгоджуються деталі угоди.

15 березня 2017 року ірландська авіакпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.