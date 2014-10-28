«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Ужгорода й Івано-Франківська

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період осінніх шкільних канікул збільшила кількість рейсів раніше призначених двох додаткових поїздів, що сполучають столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, поїзд № 239/207 за маршрутом Київ - Ужгород відправиться у додатковий рейс 31 жовтня о 19:51 і прибуде до Ужгорода наступного дня о 10:50. У зворотному напрямі поїзд відправиться 2 листопада о 13:21 і прибуде до столиці наступного дня о 06:17.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Коростень, Новоград-Волинський, Шепетівка, Львів, Стрий, Славське, Воловець, Свалява і Мукачеве.

Додатковий поїзд № 269/219 за маршрутом Київ - Івано-Франківськ відправиться 31 жовтня о 22:23 і прибуде до Івано-Франківська наступного дня об 11:37. У зворотному напрямі поїзд відправиться 2 листопада о 20:00 і прибуде до столиці наступного дня о 09:01.

Поїзд курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль і Львів.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ - ЛисичанськУ повідомленні зазначається, що продаж квитків на ці поїзд вже відкрито в усіх залізничних касах і в онлайн-системі бронювання і купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом, і з урахуванням власних можливостей (наявності вільного рухомого складу, пропускної спроможності вокзалів) призначає додаткові поїзди і збільшує кількість вагонів у цілорічних поїздах», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше на період осінніх шкільних канікул "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди № 239/207 Київ - Ужгород і № 269/219 Київ - Івано-Франківськ, кожен з яких курсував 24 і 26 жовтня.