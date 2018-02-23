Мільярдний борг київського метро може завадити його роботі у звичайному режимі – розслідування

Такий стан пов’язаний із угодою, яку в 2009 році підписало КП "Київський метрополітен" за схвалення київської влади на поставку 100 вагонів метро з компанією-переможцем тендеру "Укррослізингом".

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" заборгувало компанії "Укррослізинг" майже 2 мільярди гривень, що може завадити роботі підприємства у звичайному режимі.

Про це розповіла програмі "Схеми" радник начальника метрополітену Наталка Макогон.

"На сьогоднішній день просто ситуація загрожує тим, що не можна проводити в звичайному режимі підприємству всю його діяльність. У нас є, звичайно, запаси, які ми зробили заздалегідь, і, в принципі, метрополітен – це те підприємство, яке завжди має якийсь запас міцності. І, назвемо це "на вимогу", нам дають можливість закуповувати найнеобхідніші деталі. Але, скажімо, жвавості підприємство немає. Тобто, розвитку підприємство не має", – розповіла Макагон.

Читайте такожВиконавча служба стягнула з рахунків "Київського метрополітену" 155 мільйонів гривеньТакий стан пов’язаний із угодою, яку у 2009 році підписало КП "Київський метрополітен" за схвалення київської влади на поставку 100 вагонів метро з компанією-переможцем тендеру "Укррослізингом".

Засновником компанії була кіпрська фірма, близька, за даними видання "Наші гроші", до оточення соратника Віктора Януковича, колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і бізнесмена Юрія Іванющенка. У 2010-му році в складі бенефіціарів з’явилась також фірма, підконтрольна російському "Внешэкономбанку".

Нині бенефіціаром компанії в українському реєстрі вказаний Павло Фукс – донедавна російський бізнесмен, – йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Станом на 2018 рік, з’ясували журналісти, загальний борг Київського метрополітену перед "Укррослізингом" складає майже 2 мільярди гривень. З них менше половини – заборгована плата за самі вагони метро, а більше мільярда гривень – коефіцієнт коригування, який виник через зміну валютного курсу. Адже, за даними "Схем", метрополітен підписав з "Укррослізингом" додаткову угоду, у якій сторони прив’язали суми виплат до курсу долара. Саме цей пункт уже у 2014 – 2016 роках через різке знецінення української валюти призвів до додаткового боргу в понад мільярд гривень.

Столична влада спробувала відстояти кошти кількома способами. Один із них – звернення до СБУ, РНБО, Кабміну з питанням щодо введення санкцій проти компанії, яка у структурі власності мала російське коріння.

Також столична влада, серед іншого, звернулась до суду про відстрочку виплати боргу, але суд відмовив у цьому проханні. Тож невдовзі комунальне підприємство може сплатити "Укррослізингу" Павла Фукса майже два мільярди гривень.

Фукс – донедавна російський, а тепер український бізнесмен. Раніше "Схеми" зафіксували, як він приїздив до Міністерства внутрішніх справ. Окрім того, чоловік, схожий на нього, у грудні 2017 року нібито відвідував Адміністрацію президента. Це може свідчити про зв’язки бізнесмена із верхівкою української влади.

А ще раніше, у 2014 році, журналісти програми "Гроші" зафіксували Фукса, який виходив з дорогого ресторану невдовзі після тодішнього заступника Кличка Ігоря Ніконова. Самого мера Києва також бачили разом із Павлом Фуксом: на початку 2016 року харківські ЗМІ опублікували світлину, на якій Віталій Кличко гуляє парком із мером Харкова Геннадієм Кернесом та цим бізнесменом.

Сам міський голова Віталій Кличко у коментарі "Схемам" заявив, що ніяких відносин із Павлом Фуксом у нього немає.

Відео: Радіо Свобода онлайн