Контракт на $1 мільярд: "Укрзалізниця" домовилася з General Electric про спільне виробництво локомотивів

16:05, 23 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото uk.wikipedia.org

Державна компанія "Укрзалізниця" підписала з американською компаній General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на суму 1 мільярд доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, угоду було підписано в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгеном Кравцовим і виконавчим директором General Electric Transportation Рафаелем Сантаною у присутності президента України Петра Порошенка і посла США Марі Йованович і голови правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

"Це дуже важливий день для всієї економіки. Можу розкрити таємницю, як це все почалося. У червні в ході мого візиту в Америку ми обговорили з Трампом (президентом США Дональдом Трампом – УНІАН), що відносини наших країн повинні знайти практичний характер. Багато років УЗ була недофінансована. Компанія має потребу в рухомому складі, нових локомотивах. Дуже швидко був підписаний контракт на суму 1 мільярд доларів. Репутація GE дуже висока. Вона приходить до тих країн, де толерантність до корупції дуже низька. Тому прихід в Україну - це показник довіри", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що роль "Укрексімбанку" полягає у кредитуванні "Укралізниці" на умовах лізингу на першому етапі угоди з гарантіями американського Citibank.

Рамкова угода передбачає 15-річне партнерство - модернізацію до 74 локомотивів, поставку до 225 нових локомотивів GE серії Evolution до 2034 року та їх довгострокове обслуговування.

Локалізація виробничого процесу в Україні досягне 40%, завдяки чому українські підприємства будуть залучені в кооперацію GE і зможуть стати постачальниками товарів і послуг для GE.

В рамках реалізації першого етапу угоди також укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання наприкінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році.

3 жовтня минулого року президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації "Укрзалізниці".

4 жовтня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що "Укрзалізниця" і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю. Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, які зібрані в тому числі і з українських запчастин.

Довідка УНІАН. General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

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Теги: #Укрзалізниця ремонтує локомотиви#General Electric Transportation