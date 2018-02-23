В Україні цього року може з'явитися "чорний список" будівельників доріг

При цьому глава "Укравтодору" зазначив, що створення "чорних списків" - дуже складне юридичне питання, оскільки воно не запрацювало навіть в країнах Євросоюзу.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") розраховує на прийняття Верховною Радою закону про створення "чорного списку" недобросовісних компаній-підрядників до кінця 2018 року.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак на прес-конференції.

"Ми маємо вирішити основне питання - як прописати умови включення компаній у цей "чорний список", щоб це було згідно з Конституцією, не було порушенням закону. Ми всі розуміємо, що повинні відпрацювати механізм, за допомогою якого будемо виключати з ринку недобросовісні організації. Тому що є багато різних компаній, які заходять на тендер, демпінгують ціни, виконують неякісні роботи, а потім зникають. І не залишається нікого, кого можна було б притягнути до відповідальності за гарантіями, які надають такі компанії", - сказав керівник "Укравтодору".

За його словами, "Укравтодор" вже подав уряду відповідний проект закону.

"Я сподіваюся, що в цьому році нам вдасться прийняти цей закон", - сказав він.

При цьому Новак зазначив, що створення "чорних списків" дуже складне юридичне питання, оскільки він не заробив навіть в країнах Євросоюзу.