У Києві до жовтня частково закрили станцію метро «Святошин»

11:56, 24 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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У Києві до жовтня частково закрили станцію метро «Святошин» / фото УНІАН

До жовтня не працюватиме вихід до проспекту Перемоги та заводу АТЕК. Закрили також підземний перехід.

Як повідомляє прес-служба Київского метрополітену, у години пік можливе обмеження входу у робочий вестибюль.

Читайте такожПрощавай, WiFi: Київ розірвав угоду зі створення мережі Інтернет в метроПроект ремонту станції передбачає встановлення 5 ліфтів та підйомної платформи в переході. Планують замінити облицювання і оздоблення стелі, а на платформі поставити нові лавки та поручні.

Оновлять також систему навігації для пасажирів, а для людей із слабким зором встановлять тактильну плитку. Окрім цього, станцію «Святошин» обладнають камерами відеоспостереження.

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