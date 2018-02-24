У Києві до жовтня частково закрили станцію метро «Святошин»

До жовтня не працюватиме вихід до проспекту Перемоги та заводу АТЕК. Закрили також підземний перехід.

З 24 лютого Київський метрополітен розпочав капітальний ремонт станції метро «Святошин».

До жовтня не працюватиме вихід до проспекту Перемоги та заводу АТЕК. Закрили також підземний перехід.

Як повідомляє прес-служба Київского метрополітену, у години пік можливе обмеження входу у робочий вестибюль.

Читайте такожПрощавай, WiFi: Київ розірвав угоду зі створення мережі Інтернет в метроПроект ремонту станції передбачає встановлення 5 ліфтів та підйомної платформи в переході. Планують замінити облицювання і оздоблення стелі, а на платформі поставити нові лавки та поручні.

Оновлять також систему навігації для пасажирів, а для людей із слабким зором встановлять тактильну плитку. Окрім цього, станцію «Святошин» обладнають камерами відеоспостереження.