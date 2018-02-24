Кінець анонімності: восени набере чинності новий порядок реєстрації мобільних абонентів

З осені 2018 року користувачі телекомунікаційних послуг зможуть зареєструватися без укладення договору в письмовій формі в офісі оператора.

З осені 2018 року користувачі телекомунікаційних послуг зможуть зареєструватися без укладення договору в письмовій формі в офісі оператора.

Проце повідомляє прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Читайте також4G на порозі: зв'язок четвертого покоління обіцяють запустити вже навесні, але поки у великих містах "Вказане рішення НКРЗІ спрямоване на спрощення процедури реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та приведення її у відповідність до вимог сьогодення в частині створення умов для дистанційної реєстрації абонентів, що надає можливість вибору абонентом форми подачі заяви про реєстрацію – електронної або паперової", - йдеться у повідомленні.

Рішення вступає в силу через 9 місяців з моменту його публікації, тобто наприкінці цього року. Зареєструватися дистанційно можна буде за допомогою електронного цифрового підпису, BankID та інших засобів електронної ідентифікації особи, наявних у оператора, провайдера телекомунікацій, під час подання абонентом заяви про реєстрацію в електронній формі.

Як написав на своїй сторінці у Facebook голова НКРЗІ Олександр Животовський, наразі 90% абонентів є незареєстрованими. Це, в свою чергу, сприяє розвитку шахрайства, пов’язаному із використанням абонентських номерів, що негативно позначається на фінансовому стані абонента та репутації оператора, провайдера телекомунікацій, зазначили у відомстві.