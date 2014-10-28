Із Миколаєва до Києва пустили додатковий потяг
Поїзд курсуватиме з зупинками, зокрема, на станціях Херсон, Кривий Ріг, ім. Тараса Шевченка, Городище, Миронівка, Біла Церква, Фастів.
Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період осінніх шкільних канікул призначила додатковий потяг №210/209 за маршрутом Миколаїв - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
Згідно з повідомленням, додатковий потяг №210/209 відправлятиметься з Миколаєва 30 жовтня і 2 листопада о 21:47. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 31 жовтня і 3 листопада о 15:45.
Потяг курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Херсон, Кривий Ріг, ім. Тараса Шевченка, Городище, Миронівка, Біла Церква, Фастів.
У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезгаданий потяг вже відкритий в усіх залізничних касах і в онлайн-системііі бронювання та купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.
Читайте також«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Ужгорода й Івано-Франківська«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги на найпопулярніших маршрутах і включає додаткові вагони до графікових потягів», - підкреслює прес-служба.
Як повідомляв УНІАН, раніше на період осінніх шкільних канікул «Укрзалізниця» призначила два додаткових потяги, що сполучають столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом.