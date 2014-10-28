Із Миколаєва до Києва пустили додатковий потяг

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом на період осінніх шкільних канікул призначила додатковий потяг №210/209 за маршрутом Миколаїв - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, додатковий потяг №210/209 відправлятиметься з Миколаєва 30 жовтня і 2 листопада о 21:47. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься 31 жовтня і 3 листопада о 15:45.

Потяг курсуватиме із зупинками, зокрема, на станціях Херсон, Кривий Ріг, ім. Тараса Шевченка, Городище, Миронівка, Біла Церква, Фастів.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на вищезгаданий потяг вже відкритий в усіх залізничних касах і в онлайн-системііі бронювання та купівлі проїзних документів booking.uz.gov.ua.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Ужгорода й Івано-Франківська«Укрзалізниця» постійно аналізує попит пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги на найпопулярніших маршрутах і включає додаткові вагони до графікових потягів», - підкреслює прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше на період осінніх шкільних канікул «Укрзалізниця» призначила два додаткових потяги, що сполучають столицю України з Ужгородом та Івано-Франківськом.