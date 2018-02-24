У Луганську відновили роботу мобільного зв'язку
16:54, 24 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
466
Повідомляється, що відновлення зв'язку в Донецьку обговорять на засіданні в Мінську.
У Луганську відновили роботу Vodafone / фото iStockphoto
Компанія Vodafone Ukraine повідомляє про відновлення мобільного зв'язку в Луганську.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook Вікторія Рубан, PR-директор оператора.
"Тільки що повідомили, що Луганськ знову в ефірі", - повідомляє вона.
Також Рубан уточнила, що 28 лютого група представників оператора вирушить до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. Сторони планують обговорити питання відновлення мобільного зв'язку в Донецьку.
Читайте такожVodafone відновив мобільний зв’язок в "ЛНР"
Нагадуємо,що 22 лютого в Луганську перестав працювати зв'язок через обрив волоконно-оптичної лінії.
Vodafone Ukraine - останній український оператор, який все ще продовжує роботу на території ОРДЛО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter