У Луганську відновили роботу мобільного зв'язку

16:54, 24 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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У Луганську відновили роботу Vodafone / фото iStockphoto

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Вікторія Рубан, PR-директор оператора.

"Тільки що повідомили, що Луганськ знову в ефірі", - повідомляє вона.

Також Рубан уточнила, що 28 лютого група представників оператора вирушить до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи. Сторони планують обговорити питання відновлення мобільного зв'язку в Донецьку.

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Нагадуємо,що 22 лютого в Луганську перестав працювати зв'язок через обрив волоконно-оптичної лінії.

Vodafone Ukraine - останній український оператор, який все ще продовжує роботу на території ОРДЛО.

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Теги: #мобільний зв'язок#Vodafone на Донбасі#мобільний зв'язок у Луганську