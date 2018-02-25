У Києві вночі частково обмежать рух Південним мостом
15:10, 25 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
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Обмеження пов’язане з ремонтом деформаційного шва на Південному мостовому переході.
Обмеження пов’язане з ремонтом деформаційного шва / фото УНІАН
У Києві рух Південним мостом частково обмежать у ніч на 26 лютого.
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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".
"З 21:00 25 лютого до 07:00 26 лютого, у зв’язку з ремонтом деформаційного шва, на Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
У "Київавтодорі" закликали водіїв із розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.
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