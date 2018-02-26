Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео)

10:09, 26 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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фото theverge.com

Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, представила оновлений телефон Nokia 8110, який випускався в 90-х роках і став популярним після фільму "Матриця".

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Про це повідомляє Украинская правда.

Нова модель буде продаватися в стандартному чорному кольорі і новому жовтому, обігруючи старе прізвисько "телефон-банан".

Оновлена ​​Nokia зможе працювати в 4G-мережах, його можна використовувати як точку доступу і роздавати інтернет через Wi-Fi.

Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовим екраном, камерою в два мегапікселя і 4 ГБ постійної пам'яті.

фото theverge.com

Пристрій працює на власній системі Smart Feature OS, в якій зможуть працювати додатки з магазину Nokia.

Творці називають його ідеальним телефоном для відпустки, оскільки новий гаджет зможе працювати близько 17 днів без підзарядки.

Телефон вийде в травні 2018 року і буде коштувати 79 євро (близько 2600 гривень).

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Теги: #Nokia#Nokia 8110