Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео)
Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, представила оновлений телефон Nokia 8110, який випускався в 90-х роках і став популярним після фільму "Матриця".
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Про це повідомляє Украинская правда.
Нова модель буде продаватися в стандартному чорному кольорі і новому жовтому, обігруючи старе прізвисько "телефон-банан".
Оновлена Nokia зможе працювати в 4G-мережах, його можна використовувати як точку доступу і роздавати інтернет через Wi-Fi.
Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовим екраном, камерою в два мегапікселя і 4 ГБ постійної пам'яті.
Пристрій працює на власній системі Smart Feature OS, в якій зможуть працювати додатки з магазину Nokia.
Творці називають його ідеальним телефоном для відпустки, оскільки новий гаджет зможе працювати близько 17 днів без підзарядки.
Телефон вийде в травні 2018 року і буде коштувати 79 євро (близько 2600 гривень).