Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з "Матриці" (відео)

Творці називають його ідеальним телефоном для відпустки, оскільки новий гаджет зможе працювати близько 17 днів без підзарядки.

Компанія HMD Global, яка володіє брендом Nokia, представила оновлений телефон Nokia 8110, який випускався в 90-х роках і став популярним після фільму "Матриця". Читайте такожУ мережі з'явилися фото безрамкового смартфона Nokia 7+

Про це повідомляє Украинская правда.

Нова модель буде продаватися в стандартному чорному кольорі і новому жовтому, обігруючи старе прізвисько "телефон-банан".

Оновлена ​​Nokia зможе працювати в 4G-мережах, його можна використовувати як точку доступу і роздавати інтернет через Wi-Fi.

Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовим екраном, камерою в два мегапікселя і 4 ГБ постійної пам'яті.

Пристрій працює на власній системі Smart Feature OS, в якій зможуть працювати додатки з магазину Nokia.

Творці називають його ідеальним телефоном для відпустки, оскільки новий гаджет зможе працювати близько 17 днів без підзарядки.

Телефон вийде в травні 2018 року і буде коштувати 79 євро (близько 2600 гривень).