"Укрзалізниця" за 9 місяців збільшила перевезення контейнерів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») у січні-вересні 2014 року перевезла 66,17 тис. контейнерів у складі контейнерних і комбінованих поїздів у всіх видах сполучення, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, за вказаний період поїзд, який курсує за маршрутом Нікополь - Іллічівськ - Нікополь, перевіз 16 036 контейнерів, за маршрутом Словаччина (Кошице) - Росія (пункт зупинки Перспектива) - 10 164, Румунія - Росія (Москва) - Румунія - 8838, Румунія - Тольятті - Румунія - 7916, комбінованими поїздами «Вікінг» - 2827, «Ленд Брідж» (Китай, Угорщина) - 4572, «Дніпровець» (Одеса - Дніпропетровськ - Ліски) - 3846, «Хрещатик» (Одеса - Київ - Ліски) - 4494, Польща - Україна (Ізов - Могилев-Подільський) - Молдова (Рибниця) - 2376, ZUBR - 1508, "Поділля" (Одеса - Хмельницький) - 1735.

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"Зараз по території України організовані і курсують 14 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становить 40% від загального обсягу перевезених контейнерів по території України", - сказано в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що "Укрзалізниця" постійно проводить роботу із залучення додаткових вантажопотоків на територію України та розширення географії міжнародних проектів за участю залізниць країни з питань гнучкої системи тарифної політики, технічного переозброєння, створення нових інформаційних технологій, облаштування прикордонних переходів, удосконалення технології перевізного процесу, а також сервісу послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у січні-червні 2014 року перевезла 44,2 тис. контейнерів у складі контейнерних і комбінованих поїздів у всіх видах сполучення, що на 7,9% більше від аналогічного періоду минулого року.

Залізниці України у 2013 році скоротили перевезення контейнерів у всіх видах сполучення порівняно із 2012 роком на 12% - до 80 481 контейнера.

Раніше УНІАН також повідомляв, що «Укрзалізниця» до кінця року закупить у вітчизняних підприємств 140 вантажних вагонів.

Довідка УНІАН. Загальна довжина мережі залізниць України становить 22 тис. км, у тому числі протяжність міжнародних транспортних коридорів по території України становить 3,2 тис. км.

Питома вага залізничного транспорту у загальному вантажообігу країни складає близько 84%, а у пасажирообігу - майже 46%.