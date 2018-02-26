"Укрзалізниця" запускає прямий потяг до Азовського моря

13:17, 26 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Фото УНИАН

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ. Поїзд №226/226-246/245 курсуватиме від 25 березня. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянська та кількох районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України", - зазначив Кравцов.

фото Магистраль

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Теги: #потяг до моря