"Укрзалізниця" запускає прямий потяг до Азовського моря

Новий поїзд почне курсувати від 25 березня.

Вже з 25 березня почне курсувати новий поїзд Київ – Покровськ Донецької області - Бердянськ Запорізької області (Азовське море).

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Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

"Забезпечуємо цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям. ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ. Поїзд №226/226-246/245 курсуватиме від 25 березня. Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянська та кількох районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України", - зазначив Кравцов.