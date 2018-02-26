В Україні може з'явитися новий міжнародний аеропорт - у Білій Церкві

Орієнтовна вартість проекту - 52 мільйонів євро, орієнтовний термін реалізації - 2018-2020 роки.

Міністерство інфраструктури України планує до 2020 року створити Міжнародний аеропорт "Біла Церква" з мультимодальної інфраструктурою для вантажних і пасажирських авіаперевезень, а також забезпечити розвиток сучасного центру технічного обслуговування та ремонту повітряних суден.

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Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України.

"Характер робіт - реконструкція аеродрому; будівництво перону, мультимодального вантажно-логістичного комплексу та пасажирського терміналу; спорудження спеціальних будівель і споруд для ведення аеропортової діяльності; встановлення радіотехнічного обладнання, засобів посадки та світло-сигнальної системи; створення системи водовідведення, очисних споруд; встановлення огорожі, сигналізації; придбання техніки та обладнання для утримання злітно-посадкової смуги; будівництво ангарів для центру техобслуговування ВС, модернізація мультимодальної інфраструктури на основі аеропорту Біла Церква", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що орієнтовна вартість проекту - 52 мільйонів євро, а орієнтовний термін реалізації - 2018-2020 роки.

"Можливі джерела фінансування - з міського, обласного, державного бюджетів, приватні інвестори, пільгове кредитування та/або гранти від міжнародних фінансових організацій", - відзначають в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві інфраструктури України запропонували розвивати аеродроми в Гостомелі, Житомирі, Ніжині та Білої Церкви для лоукост-перевезень.