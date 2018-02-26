У Житомирі правоохоронці отримали нові службові автомобілі (фото)
13:47, 26 лютого 2018Транспорт/Звя'зок
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Також Центр обслуговування підрозділів ГУ Національної поліції у Житомирській області отримав автобус «Isuzu».
У Житомирі правоохоронці отримали нові службові автомобілі / фото zt.npu.gov.ua
Сьогодні у Житомирі правоохоронці отримали нові службові автомобілі.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.
"26 лютого у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини відбулася урочиста передача нових службових автомобілів", - сказано у повідомленні.
Читайте такожДорожню поліцію перевели на посилений режим несення службиТак, автомобілі «Skoda Rapid» та «Renault Duster», призначені для роботи груп швидкого реагування, було передано територіальним відділам і відділенням поліції області.
Також Центр обслуговування підрозділів ГУ Національної поліції у Житомирській області отримав автобус «Isuzu».
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