У Житомирі правоохоронці отримали нові службові автомобілі (фото)

13:47, 26 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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У Житомирі правоохоронці отримали нові службові автомобілі / фото zt.npu.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій  Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

 "26 лютого у  Головному управлінні Нацполіції Житомирщини  відбулася урочиста передача нових службових автомобілів", - сказано у повідомленні.

Читайте такожДорожню поліцію перевели на посилений режим несення службиТак, автомобілі «Skoda Rapid» та «Renault Duster», призначені для роботи груп швидкого реагування,  було передано територіальним відділам і відділенням поліції області.

Також Центр обслуговування підрозділів ГУ Національної поліції у Житомирській області отримав автобус «Isuzu».

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Теги: #поліція Житомира#Нацполіція Житомира#нові авто для поліції Житомира