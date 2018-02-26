На Житомирщині для ліквідації наслідків негоди у вихідні працювало 104 працівника та 72 механізми

На даний час на території області без опадів, температура повітря коливається від – 12 до -17, дорожнє полотно сухе, дорожні організації працюють в черговому режимі.

На Житомирщині у вихідні для ліквідації наслідків негоди працювало 104 працівника та 72 механізми.

Про це УНІАН повідомили у Службі автомобільних доріг у Житомирській області.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов на Житомирщині упродовж минулих вихідних дорожні організації боролися з наслідками негоди цілодобово. На шляхах загального користування області працювало 104 працівника та 72 механізми, рух шляхами забезпечено. Завдяки злагодженій роботі підрядних організацій вдалося уникнути ускладнень в русі", - сказано у повідомленні.

Читайте такожНа Житомирщині розробили схеми об’їзду по дорогах, де під час негоди виникали проблемиНа даний час на території області без опадів, температура повітря коливається від – 12 до -17, дорожнє полотно сухе, дорожні організації працюють в черговому режимі.

"Дорожники нагадують водіям про правила керуванням авто в екстремальних погодних умовах, адже значна морозна погода триматиметься до 3 березня", - зазначають у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині спостерігається холодна морозна погода.