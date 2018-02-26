4G-зв'язок в Україні: другий конкурс з продажу ліцензій відбудеться 6 березня

НКРЗІ 2 березня оголосить цінові пропозиції на 4G-ліцензії в діапазоні 1800 МГц.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), призначила розкриття конвертів з ціновими пропозиціями за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800МГц на 2 березня 2018 року, торги «з голосу» та визначення переможців попередньо заплановано на 6 березня, повідомила прес-служба комісії.

Читайте такожТочка 4G для України

«Під час другого засідання тендерною комісією 26 лютого 2018 року були розглянуті підтверджуючі документи про вступ до НКРЗІ тендерної гарантії за відповідними лотами від претендентів на участь у тендері. За результатами розгляду було визначено, що всі претенденти виконали відповідні умови. Таким чином, тендерна комісія визнала претендентів учасниками тендеру за кожним із шести лотів із затвердженням відповідного реєстру учасників», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, комісія визначила ТОВ «Лайфселл» (оператор lifecell) учасником тендеру за лот №1, ПРАТ «Київстар» ( оператор «Київстар») – за лот №2, ПРАТ «ВФ Україна» (оператор Vodafone) – за лот №3. Крім того, оператори lifecell, «Київстар», «Vodafone» візьмуть участь у тендері за лоти №3,4,5.

У комісії відзначають, що у зв'язку з надходженням 23 лютого письмової заяви ТОВ «Лайфселл» про відмову від подальшої участі в тендері за лотом № 5, його тендерна пропозиція для участі в тендері за цим лотом надалі не розглядається.

НКРЗІ призначила дату розкриття конвертів від учасників тендеру з оприлюдненням цінових пропозицій за кожним лотом на 11.00 2 березня 2018 року.

На засіданні тендерної комісії мають право бути призначені операторами особи, уповноважені брати участь у тендері.

Як повідомляв УНІАН, НКРЗІ 31 січня провела перший тендер за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

За результатами торгів lifecell виграв перший і другий лоти з ціною 601,6 млн грн і 307,65 млн грн за стартових 572 млн грн і 293 млн грн відповідно

«Київстар» виграв третій і четвертий лоти за стартовою ціною – 293 млн грн, а також п'ятий лот за ціною 303,3 млн грн при стартовій ціні 286 млн грн.

Компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, виграла шостий лот за ціною 345 млн грн при початковій вартості 286 млн грн, також компанія виграла сьомий лот за стартовою ціною 286 млн грн.

Оператори мобільного зв'язку планують навесні 2018 року запустити 4G-зв'язок у великих містах і обласних центрах, запуск 4G в невеликих містах буде можливий після проведення тендеру в діапазоні 1800 МГц.