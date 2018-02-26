НАЗК винесло попередження керівнику «Укрзалізниці» Кравцову

Раніше ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів у нинішнього в.о. керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення припису в. о. голови ПАТ «Укрзалізниця» Євгену Кравцову.

Таке рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки щодо виконання вимог закону «Про запобігання корупції», повідомляється на сайті НАЗК.

У НАЗК повідомили, що в рамках перевірки були виявлені порушення вимог ч. 2 ст. 61, а також ч. 5 ст. 62 і ч. 1 ст. 64 Закону України «Про запобігання корупції».Припис Національного агентства з питань запобігання корупції є обов'язковим для виконання. Про результати виконання припису посадова особа, якій вона адресована, повинно проінформувати Національне агентство протягом десяти робочих днів з дня його отримання.

Раніше ЗМІ повідомляли про можливий конфлікт інтересів у нинішнього в.о. керівника «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який перед переходом на роботу радника генерального директора "Укрзалізниці", тобто на державну службу зробив кар'єру в юридичній компанії "Астерс" (Київ) і до початку 2014 року отримав в ній статус партнера. Після призначення Кравцова на посаду в. о. голови ПАТ «Укрзалізниці», підприємство залучило фірму «Астерс» для надання комплексних юридичних послуг.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" Євген Кравцов ще до того, як "Укрзалізниця" залучила фірму "Астерс" до юридичних консультацій, повинен був заявити про наявність у нього конфлікту інтересів, однак такого повідомлення не було.

Нагадаємо, згідно з контрактом, який підписав Кабінет міністрів України з Є. Кравцовим його дохід за рік на посаді члена правління УЗ складе 24 млн грн, а в якості в. о. голови правління - 32,5 млн грн.